Sierra Leone Registered 84 New Confirmed Cases, 2 New Death And 10 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
22nd June 2021
84 New Cases
4963 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
NaCOVERC MEDIA UPDATE
22nd JUNE 2021.
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 84
GUINEA = 85
LIBERIA = 114
IVORY COAST = 3
TOTAL = 286
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 84
GUINEA = 168
LIBERIA = 99
IVORY COAST = 308
TOTAL = 659
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 833
Districts Disaggregation
WAU =55
WAR =19
BO =1
MOYAMBA =2
PUJEHUN =1
BOMBALI =1
PORT LOKO =1
KENEMA = 4