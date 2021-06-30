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Friday, July 2, 2021
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Sierra Leone Registered 80 New Confirmed Cases, 2 New Death And 32 New Recoveries From Coronavirus

By Sierra Network
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COVID-19 Update
30th June 2021
80 New Cases
5575 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

NaCOVERC MEDIA UPDATE
30th JUNE 2021.

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 80
GUINEA = 61
LIBERIA = 58
IVORY COAST = 11
TOTAL = 210

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 100
GUINEA = 169
LIBERIA = 123
IVORY COAST = 313
TOTAL = 705

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 776

Districts Disaggregation
WAU = 51
WAR = 18
BO = 1
BONTHE = 1
PUJEHUN = 2
BOMBALI = 1
PORT LOKO = 4
KENEMA = 2

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