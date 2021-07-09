Sierra Leone Registered 76 New Confirmed Cases, 0 New Death And 72 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
9th July 2021
76 New Cases
5963 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
*NaCOVERC MEDIA UPDATE
9th JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 76
GUINEA = 75
LIBERIA = 0
IVORY COAST = 46
TOTAL = 197
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 109
GUINEA = 175
LIBERIA = 135
IVORY COAST = 317
TOTAL = 736
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 1078
Districts Disaggregation
WAU = 17
WAR = 16
BO = 2
PUJEHUN = 1
KOINADUGU = 1
PORT LOKO = 2
KAILAHUN = 1
KONO = 3
INBOUND PASSENGERS = 30
NEW DEATH = 0
MEMBER SAY
CoronaFetNaWeAllFet