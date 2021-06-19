Sierra Leone Registered 71 New Confirmed Cases, 0 New Death And 21 New Recoveries From Coronavirus

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COVID-19 Update
19th June 2021
71 New Cases
4702 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

NaCOVERC MEDIA UPDATE
19th JUNE 2021.

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 71
GUINEA = 0
LIBERIA = 38
IVORY COAST = 0
TOTAL = 109

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 82
GUINEA = 167
LIBERIA = 95
IVORY COAST = 306
TOTAL = 650

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 902

Districts Disaggregation
WAU 48
WAR 13
BO 1
BONTHE 3
BOMBALI 1
KENEMA 4
INBOUND PASSENGERS 1

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