Sierra Leone Registered 46 New Confirmed Cases, 0 New Death And 37 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
3rd July 2021
104 New Cases
5748 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
NaCOVERC MEDIA UPDATE
3rd JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 46
GUINEA = 20
LIBERIA = 216
IVORY COAST = 0
TOTAL = 282
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 104
GUINEA = 172
LIBERIA = 133
IVORY COAST = 315
TOTAL = 724
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 648
Districts Disaggregation
WAU = 35
WAR = 5
BOMBALI = 1
TONKOLILI = 4
INBOUND PASSENGERS = 1