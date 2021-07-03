25.4 C
Sierra Leone
Saturday, July 3, 2021
type here...
NewsCurrent Affairs
Updated:

Sierra Leone Registered 46 New Confirmed Cases, 0 New Death And 37 New Recoveries From Coronavirus

By Sierra Network
67
0

Must Read

Sierra Networkhttp://www.snradio.net

COVID-19 Update
3rd July 2021
104 New Cases
5748 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

NaCOVERC MEDIA UPDATE
3rd JULY 2021 .

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 46
GUINEA = 20
LIBERIA = 216
IVORY COAST = 0
TOTAL = 282

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 104
GUINEA = 172
LIBERIA = 133
IVORY COAST = 315
TOTAL = 724

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 648

Districts Disaggregation
WAU = 35
WAR = 5
BOMBALI = 1
TONKOLILI = 4
INBOUND PASSENGERS = 1

Previous articleDr. Samura Kamara Registers His Commitment To Fight Corruption
- Freetown - Waterloo Highway -spot_img
- Freetown - Waterloo Highway -spot_img

Latest News

Current AffairsSierra Network -

Sierra Leone Registered 46 New Confirmed Cases, 0 New Death And 37 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update3rd July 2021104 New Cases5748 Cumulative Confirmed CasesFor more details please check the NACOVERC daily press statement NaCOVERC MEDIA...
- Tokeh Beach Sierra Leone -spot_img

More Articles Like This

- Freetown - Waterloo Highway -spot_img

Contact Us

Email: [email protected]
Tel: +1-469-443-6176
Whatsapp: +232-78-990-991

our app google play download link

Live Radio

spot_img

Stay connected

Newsletter Signup

- Twitter Feeds -

© Sierra Network Radio, Designed by Umer Qaisar | All rights reserved.

MORE STORIES

Dr. Samura Kamara Registers His Commitment To Fight Corruption

Sierra Network - 0