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Saturday, July 10, 2021
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Sierra Leone Registered 40 New Confirmed Cases, 1 New Death And 36 New Recoveries From Coronavirus

By Sierra Network
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COVID-19 Update
10th July 2021
40 New Cases
6003 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

NaCOVERC MEDIA UPDATE
10th JULY 2021 .

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 40
GUINEA = 0
LIBERIA = 86
IVORY COAST = 37
TOTAL = 163

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 110
GUINEA = 175
LIBERIA = 142
IVORY COAST = 318
TOTAL = 745

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 860

Districts Disaggregation
WAU = 4
WAR = 12
BO = 1
MOYANBA = 1
PUJEHUN = 1
BOMBALI = 2
TONKOLILI = 2
KAMBIA = 1
KENEMA = 2
KONO = 1
INBOUND PASSENGERS = 13

NEW DEATH = 01

MEMBER SAY

CoronaFetNaWeAllFet

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