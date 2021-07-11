Sierra Leone Registered 28 New Confirmed Cases, 2 New Death And 36 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
11th July 2021
28 New Cases
6031 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
*NaCOVERC MEDIA UPDATE
11th JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 28
GUINEA = 45
LIBERIA = 22
IVORY COAST = 0
TOTAL = 95
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 112
GUINEA = 176
LIBERIA = 144
IVORY COAST = 318
TOTAL = 750
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 747
Districts Disaggregation
WAU = 15
WAR = 4
BOMBALI = 5
INBOUND PASSENGERS = 4
NEW DEATH = 02
MEMBER SAY