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Sunday, July 11, 2021
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Sierra Leone Registered 28 New Confirmed Cases, 2 New Death And 36 New Recoveries From Coronavirus

By Sierra Network
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COVID-19 Update
11th July 2021
28 New Cases
6031 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

*NaCOVERC MEDIA UPDATE
11th JULY 2021 .

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 28
GUINEA = 45
LIBERIA = 22
IVORY COAST = 0
TOTAL = 95

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 112
GUINEA = 176
LIBERIA = 144
IVORY COAST = 318
TOTAL = 750

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 747

Districts Disaggregation
WAU = 15
WAR = 4
BOMBALI = 5
INBOUND PASSENGERS = 4

NEW DEATH = 02

MEMBER SAY

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