Sierra Leone Registered 25 New Confirmed Cases, 1 New Death And 31 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
6th July 2021
25 New Cases
5836 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
NaCOVERC MEDIA UPDATE
6th JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 25
GUINEA = 64
LIBERIA = 0
IVORY COAST = 16
TOTAL = 105
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 108
GUINEA = 173
LIBERIA = 134
IVORY COAST = 315
TOTAL = 730
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 775
Districts Disaggregation
WAU = 14
WAR = 2
BO = 2
BONTHE = 2
KENEMA = 1
INBOUND PASSENGERS = 4
NEW DEATH = 1
MEMBER SAY