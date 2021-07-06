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Tuesday, July 6, 2021
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Sierra Leone Registered 25 New Confirmed Cases, 1 New Death And 31 New Recoveries From Coronavirus

By Sierra Network
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COVID-19 Update
6th July 2021
25 New Cases
5836 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement

NaCOVERC MEDIA UPDATE
6th JULY 2021 .

MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 25
GUINEA = 64
LIBERIA = 0
IVORY COAST = 16
TOTAL = 105

CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 108
GUINEA = 173
LIBERIA = 134
IVORY COAST = 315
TOTAL = 730

TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 775

Districts Disaggregation
WAU = 14
WAR = 2
BO = 2
BONTHE = 2
KENEMA = 1
INBOUND PASSENGERS = 4

NEW DEATH = 1

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