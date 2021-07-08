Sierra Leone Registered 20 New Confirmed Cases, 1 New Death And 53 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
8th July 2021
20 New Cases
5887 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
NaCOVERC MEDIA UPDATE
8th JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 20
GUINEA = 50
LIBERIA = 76
IVORY COAST = 59
TOTAL = 205
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 109
GUINEA = 174
LIBERIA = 135
IVORY COAST = 316
TOTAL = 734
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 694
Districts Disaggregation
WAU = 11
WAR = 6
BOMBALI = 1
KOINADUGU = 1
INBOUND PASSENGERS = 1
NEW DEATH = 01
MEMBER SAY