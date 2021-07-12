Sierra Leone Registered 15 New Confirmed Cases, 0 New Death And 33 New Recoveries From Coronavirus

COVID-19 Update
12th July 2021
15 New Cases
6046 Cumulative Confirmed Cases
For more details please check the NACOVERC daily press statement
NaCOVERC MEDIA UPDATE
12th JULY 2021 .
MRU NEW CONFIRMED CASES
SIERRA LEONE = 15
GUINEA = 69
LIBERIA = 0
IVORY COAST = 0
TOTAL = 84
CUMULATIVE DEATHS
SIERRA LEONE = 112
GUINEA = 179
LIBERIA = 144
IVORY COAST = 318
TOTAL = 753
TOTAL TEST CONDUCTED FOR SIERRA LEONE
= 339
Districts Disaggregation
WAU = 9
WAR = 4
BO = 1
KONO = 1
NEW RECOVERIES = 33
NEW DEATH = 0
MEMBER SAY